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Цитрусовые: кому лучше воздержаться от апельсинок и мандаринок

Цитрусовые: кому лучше воздержаться от апельсинок и мандаринок
17:48 Сегодня Телеграф medikforum.ru Фото: pixabay.com

Сочные, сладкие и ароматные цитрусовые особенно любимы зимой.

Однако врачи предупреждают - это одни из самых "опасных" фруктов. Их нельзя употреблять при многих заболеваниях - от болезней ЖКТ до аллергий. Кроме того, прием некоторых лекарств также несовместим с цитрусовыми. 

В мякоти мандаринов и других цитрусовых в большом количестве содержатся органические кислоты. Например, в клементинах на 100 г — от 50 мг аскорбиновой кислоты, в грейпфрутах — около 45 мг, в мандаринах уншиу — около 30 мг, в мандаринах других сортов — обычно менее 20 мг. Поэтому употребление таких фруктов может негативно сказаться на людях, у которых есть проблемы с кислотностью желудка. От чрезмерного употребления цитрусовых следует отказаться людям с гастритом и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).

Диабет и ожирение

В 100 граммах цитрусовых содержится 12 грамм сахара, поэтому их стоит употреблять людям с диабетом и лишним весом в очень ограниченном количестве.

Если человек съедает мандарин на голодный желудок, то, по сути, в желудок попадает свежевыжатый сок, представляющий собой раствор пектинов и углеводов. В результате получается, что в организме резко поднимается уровень глюкозы в крови, в ответ вырабатывается инсулин, который должен транспортировать эту глюкозу в клетку. Если клетка в данный момент в энергии не нуждается, то все пойдет в запасы. Это чревато накоплением лишнего жира.

Аллергия на цитрусовые: как распознать и лечить

Аллергия и медикаменты

У многих людей на цитрусовые появляется аллергия, причем зачастую все дело в количестве съеденного. Если после мандаринов вы покрываетесь крапивницей, стоит отказаться от них или держать в запасе антигистаминные препараты.

Плохо сочетаются цитрусовые и с бета-блокаторами. Люди с повышенным уровнем калия в крови, который возникает при болезнях почек, также должны быть осторожный с этими фруктами.

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Здоровье, Вред, Польза, Цитрусовые, Апельсин, Мандарин.
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