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Peugeot представил автодом Boxer на выставке туризма и отдыха в Германии

Peugeot представил автодом Boxer на выставке туризма и отдыха в Германии
17:45 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: Twitter

На выставке в Штутгарте с 11 по 19 января 2020 года, Peugeot демонстрирует концептуальный мобильный дом на базе полноприводника Boxer.

В основе мобильного дома фургон в длиннобазном исполнении L3 с высокой крышей, что дает возможность Boxer 4x4 Concept предоставить общую жилую площадь в 10 квадратных метров. В автодоме есть мини-кухня с раковиной и душ.

Стол, столешница на кухне и раковина изготовлены из минерального материала на основе акрила, а для пола использован переработанный пластик. Потолок обит тканью, а мягкая мебель — алькантарой.

Визуально Peugeot Boxer 4x4 Concept отличается от серийного коммерческого автомобиля модифицированной решеткой радиатора с защитной панелью от коррозии. Также интересным является устойчивый «восьминогий» багажник, расположенный на крыше.

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Чтобы до него добраться, со стороны водителя перед задней осью установлена стационарная лестница. На багажнике можно перевезти лодку, а сзади фургона есть удобное крепление для электровелосипеда.

Фургон существует лишь в виде концепткара, его серийное производство пока не налажено.

Однако на выставке отметили, что если покупателям нравится сама концепция автодома в фургоне, то аналогичное транспортное средство можно заказать в одной из многочисленных фирм, занимающихся оснащением техники для туризма.

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Автомобиль, Выставка, Авто, Новинка, Peugeot Boxer, Дом на колесах, автодом.
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