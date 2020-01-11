Peugeot представил автодом Boxer на выставке туризма и отдыха в Германии

На выставке в Штутгарте с 11 по 19 января 2020 года, Peugeot демонстрирует концептуальный мобильный дом на базе полноприводника Boxer.

В основе мобильного дома фургон в длиннобазном исполнении L3 с высокой крышей, что дает возможность Boxer 4x4 Concept предоставить общую жилую площадь в 10 квадратных метров. В автодоме есть мини-кухня с раковиной и душ.

Стол, столешница на кухне и раковина изготовлены из минерального материала на основе акрила, а для пола использован переработанный пластик. Потолок обит тканью, а мягкая мебель — алькантарой.

Визуально Peugeot Boxer 4x4 Concept отличается от серийного коммерческого автомобиля модифицированной решеткой радиатора с защитной панелью от коррозии. Также интересным является устойчивый «восьминогий» багажник, расположенный на крыше.

Чтобы до него добраться, со стороны водителя перед задней осью установлена стационарная лестница. На багажнике можно перевезти лодку, а сзади фургона есть удобное крепление для электровелосипеда.

Фургон существует лишь в виде концепткара, его серийное производство пока не налажено.

Однако на выставке отметили, что если покупателям нравится сама концепция автодома в фургоне, то аналогичное транспортное средство можно заказать в одной из многочисленных фирм, занимающихся оснащением техники для туризма.