Скачать
Суббота, 18.01.2020
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
Итоги дня 17 января: второй шанс для Гончарука, Стратегия нацбезопасности и замена Яременко
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
"Ювелирная работе": Разумков о подготовке закона о референдуме
Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче
Лунин извинился за нелепую ошибку в дебютном матче
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками
Рецепт дня: Макароны с мясными фрикадельками

Противник на Донбассе применил крупнокалиберные пулеметы

Противник на Донбассе применил крупнокалиберные пулеметы
08:03 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Боевики 8 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, без потерь.

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в субботу утром.

Пять вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно вблизи н.п. Красногоровка - со из сословного противотанкового гранатомета - 2 выстрела, рядом с Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, два раза неподалеку Павлополя - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Васильевки - из стрелкового оружия.

День в ООС: боевики обстреливали позиции ВСУ из тяжелых минометов

Три обстрелы по нашим позициям противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно два раза рядом с н.п. Орехово - из миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем, неподалеку Луганского - из ручного противотанкового гранатомета - 1 выстрел, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески. За текущие сутки один украинский защитник получил ранения", - добавили в штабе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Донбасс, ВСУ, ОРДО, ОРЛО, ОРДЛО, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Умер человек с самым низким на планете ростом
02 Зеленский дал Гончаруку второй шанс
03 Добавь в рацион: продукты, которые укрепят ваше сердце (Фото)
04 Дикие собаки понимают жестикуляцию человека: исследование
05 Зарплаты депутатов: Стефанчук получает больше, чем Разумков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зима близко: прогноз погоды на выходные
Зима близко: прогноз погоды на выходные
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
В МВФ рассказали о новой программе для Украины
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
Пентагон: США не намерены выводить войска из Ирака
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
18 января - приметы и обряды в канун Крещения Господня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь