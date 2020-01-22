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Форвард Челси получил необычную травму в матче АПЛ (Фото)

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Форвард Челси получил необычную травму в матче АПЛ (Фото)
08:27 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Тэмми Абрахам получил травму лодыжки после столкновения с рекламным щитом.

В центральном поединке 24-го тура Английской Премьер-лиги "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью со счетом 2:2.

Лучший бомбардир "Челси" Тэмми Абрахам получил травму лодыжки после столкновения с рекламным щитом на 85-й минуте. Он покинул стадион, сильно прихрамывая на ногу. Сроки восстановления форварда пока неизвестны.

Арсенал вырвал ничью в матче против Челси (Видео)

Обидная травма Тэмми: 

Напомним, наставник Челси рассказал, что лондонцы могут подписать форварда ПСЖ Эдинсона Кавани, который "греет лавочку" в Париже.

Стоит отметить, что француз Оливье Жиру, скорее всего, покинет Челси в январе, а Виктор Мозес уже перешел в миланский Интер.

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ФК Челси, Футбол, Новости футбола, Тэмми Абрахам.
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