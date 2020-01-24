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Сегодня в Украине День внешней разведки

Сегодня в Украине День внешней разведки
11:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Ежегодно 24 января в Украине отмечают День внешней разведки.

Именно 24 января 1919 года в Украинской Народной Республике было создано первое подразделение общегосударственной разведки. С тех пор в составе Политического департамента Директории УНР начал работать отдел зарубежной информации с целью проведения разведывательной работы по активно действующих против УНР врагов, а также в отношении стран – потенциальных противников.

22 ноября 2018 года Президент Петр Порошенко подписал Указ № 381/2018 об утверждении 24 января Днем внешней разведки Украины.

Этим документом впервые в истории украинской государственности был установлен официальный праздник украинских разведчиков.

С профессиональным праздником разведчиков поздравил секретарь СНБО Алексей Данилов.

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"Уважаемые офицеры, работники и ветераны-разведчики! Искренне поздравляю с профессиональным праздником! Сегодня, в непростые для Украины времена, на вас возложена очень важная задача - обеспечивать государственную безопасность за его пределами, отчасти в сложных и опасных условиях. От результатов вашей работы нынче зависит не только безопасность граждан Украины, но и их жизни", - отметил Данилов.

Он выразил слова благодарности разведчикам за патриотизм, профессионализм и отвагу в деле сохранения суверенитета Украины и обеспечения национальных интересов и пожелал им выдержки, крепкого здоровья, благополучия и счастья.

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Праздник, СНБО, ВСУ, 24 января, День внешней разведки.
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