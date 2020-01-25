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Суббота, 25.01.2020
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У кого сегодня день ангела: значение имени Татьяна и нежные поздравления

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У кого сегодня день ангела: значение имени Татьяна и нежные поздравления
08:24 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Ежегодно 25 января отмечают большой праздник: Татьянин день.

Значение: "Устроительница", "учредительница"

Происхождение: Имя по одной из версий имеет древнегреческое происхождение.

Характер: Татьяна — эмоциональный ребенок, умеет постоять за себя, практична и принципиальна. Но принципы ее во многом зависят от настроения. Среди ровесников старается быть лидером. Трудно переносит однообразие и поэтому стремится посещать спортивные секции, хореографический кружок, курсы рукоделия.

Повзрослев, Татьяна становится упрямой и властной, она ясно представляет, что ей нужно в жизни, и не выносит возражений. Способна выполнить любую работу, внимание начальника особенно стимулирует ее силы. В компании ведет себя раскованно, ей нравится мужское общество. Семейная жизнь не всегда складывается удачно, так как Татьяна стремится навязать свою волю мужу, может без особого повода устроить скандал. Дети относятся к ней настороженно, для них она строгая мать. У Татьяны мало подруг, в отношениях с окружающими преобладает прагматичный подход.

Большое внимание уделяет внешнему виду, тратит много денег на понравившуюся одежду. В старшем возрасте становится более терпимой, семейные отношения становятся главными в жизни.

Любительница домашнего консервирования, запаслива. В семье часто выступает инициатором ремонтов, переделок, перестановки мебели. Не любит жаловаться подружкам на жизнь. Ревнива, но упрямо скрывает свою ревность. Не выносит однообразия, ее страсть — дальние поездки, путешествия.

Среди всех Татьян самая спокойная — с отчеством Михайловна, одаренная и довольно спокойная — Владимировна, очень упрямая — Николаевна.

Поздравления

Тебе прекрасная Татьяна

Несем красивые цветы.

От красоты твоей мы пьяны,

Ведь королева только ты.

Удачи мы тебе желаем

Чтоб шла своим путем всегда.

И с днем рожденья поздравляем,

Не унывай ты никогда.

Будь самой лучшей в этом мире

Всегда с открытою душой.

И все друзья на этом пире,

Всегда останутся с тобой.

  Танюша, милая Танюша,

Пусть радость греет тебе душу

И ангел твой к тебе придёт.

За руку счастье приведёт.

 

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

 

 Чудесным именем Танюша

Тебя когда-то нарекли.

Была ты девочкой послушной,

Но пролетали быстро дни.

 

Теперь ты выросла, красотка!

Тебя — с Татьяниным деньком!

Пускай всё в жизни будет четко

И только лучше с каждым днем!

Татьяна! Тебе хочу сказать.

Как ты прекрасна и стройна.

Твои глаза, как два алмаза.

Сверкая, смотрят на меня.

Твои уста подобны чуду.

Румянец утренний зори!

Тебя люблю, и не забуду!

И помнить буду, я всегда!

Сегодня праздник у Татьян

Друзья все соберутся вскоре.

Там каждый точно будет пьян,

Чтоб не осталось места горю.

Вам пожелаем мы успеха,

Пусть жизнь не будет Вам помехой,

Пусть другом станет вам навек.

Как настоящий человек.

 

Пусть на дворе январские морозы,

Тебе, Татьяна, подготовили мы розы.

С днем Ангела тебя пришли поздравить,

Море впечатлений от праздника оставить.

Тебе мы пожелаем парнишку заводного,

Чтоб на руках носил, подарков дарил много.

Машину пожелаем последней модели,

Чтоб подруги от зависти все позеленели.

 

Сегодня в праздничный денек

Мы собрались на огонек,

Именины отмечать,

Все Татьяну поздравлять.

Будь всегда такой красивой,

Доброй, ласковой, счастливой,

И везучей, и успешной,

И в любви немного грешной.

 

Солнце встало утром рано

Только для тебя, Татьяна.

Где-то дождь за океаном

Только для тебя, Татьяна.

Ветры озорные пьяны

Только лишь тобой, Татьяна.

Ты прекрасна без изъяна!

С Днем рождения, Татьяна!

Татьянин день 2020: трогательные поздравления в прозе и открытках

Татьяна, Танюшка,

Любимая подружка.

В день рождения тебе

Прошепчу на ушко:

Будь веселой и смотри

На жизнь с оптимизмом.

Не считай любовь и верность

Ты анахронизмом.

Будь счастливой и успешной,

Разбивай сердца.

Пусть твоим счастливым дням

Не будет конца.

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