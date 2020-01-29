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Зверев обыграл Вавринку на пути к полуфиналу Australian Open (Фото, Видео)

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Зверев обыграл Вавринку на пути к полуфиналу Australian Open (Фото, Видео)
09:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Александр Зверев в четырех сетах справился со швейцарцем Станисласом Вавринкой в четвертьфинале Australian Open.

Немецкий теннисист Александр Зверев в четырех сетах справился со швейцарцем Станисласом Вавринкой в четвертьфинале Australian Open.

Примечательно, что 22-летний немец проиграл первый сет 1:6, но затем перехватил инициативу и выиграл три партии подряд.

Ранее по ходу турнира Зверев обыграл Марко Чеккинато, Егора Герасимова, Фернандо Вердаско и Андрея Рублева.

Обзор матча:

В полуфинале против него будет играть победитель пары между Рафаэлем Надалем и Домиником Тимом, которые свой матч проведут сегодня чуть позже.

В параллельном матче 1/2 финала Australian Open будут сражаться Новак Джокович и Роджер Федерер.

ATP. Australian Open. Четвертьфинал

Станислас Вавринка (Швейцария, 15) — Александр Зверев (Германия, 7) 1:3 (6:1, 3:6, 4:6, 2:6)

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Теннис, Australian Open, Новости тенниса, Александр Зверев.
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