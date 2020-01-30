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Четверг, 30.01.2020
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Михайлюк провалил матч NBA против Бруклина (Видео)

Михайлюк провалил матч NBA против Бруклина (Видео)
08:13 Сегодня Телеграф

Святослав Михайлюк принял участие в проигранном матче своей команды против Бруклин Нетс.

Защитник Детройт Пистонз Святослав Михайлюк принял участие в проигранном матче своей команды против Бруклин Нетс.

Украинец появился на площадке со скамейки запасных, провел в игре 19 минут и набрал за это время 3 очка. Оба дальних броска Святослава оказались неточными.

Для Михайлюка матч против Нетс стал 43-м в текущей «регулярке». В среднем украинец набирает 8,9 очка за матч при 43-процентной реализации трехочковых.

После неудачи в Нью-Йорке серия Поршней без побед растянулась на четыре матча. Детройт занимает десятое место в таблице Восточной конференции.

Обзор матча:

НБА. Регулярный чемпионат

Бруклин Нетс (20-26) — Детройт Пистонз (17-32) 125:115 (32:30, 38:38, 29:25, 26:22)

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Все по теме:

Баскетбол, НБА, БК Детройт, Новости баскетбола, Святослав Михайлюк.
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