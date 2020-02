"Заткните рты": Джокович дерзко обратился к фанатам (Видео)

Сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира Australian Open переиграл австрийца Доминика Тима.

Во время первого сета сербу не понравились выкрики болельщиков с трибун и он крикнул им: "Заткните рты".

Видео инцидента:

Novak Djokovic shouting at an enemy fan shouting “Out!” on his volleys #AustralianOpenNaESPN #australianopenchampionship pic.twitter.com/sGbC2tSkM8

— jacob beay (@a_beay) February 2, 2020