"Заткните рты": Джокович дерзко обратился к фанатам (Видео)

Сербский теннисист Новак Джокович в финале турнира Australian Open переиграл австрийца Доминика Тима.
Во время первого сета сербу не понравились выкрики болельщиков с трибун и он крикнул им: "Заткните рты".
Видео инцидента:
Novak Djokovic shouting at an enemy fan shouting “Out!” on his volleys #AustralianOpenNaESPN #australianopenchampionship pic.twitter.com/sGbC2tSkM8
— jacob beay (@a_beay) February 2, 2020
Стоит отметить, что Новак Джокович впервые в карьере выиграл финальный матч, проигрывая 1:2 по сетам.