Знаменательные события в истории: 4 февраля 2020 года

Праздники:
Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями.
История:
1857 - День неандертальца: научной общественности впервые представили неандертальца.
1944 - Ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.
1975 - 1328 человек погибли в землетрясении в городском уезде Хайчэн, провинция Ляонин, Китай. Это — единственный в истории случай успешной эвакуации перед разрушительным землетрясением.
1976 - В Гватемале произошло крупное землетрясение, в результате которого погибли 23 000 человек.
1976 - В Инсбруке открылись XII зимние Олимпийские игры.
2000 - Состоялась церемония передачи иконы "Борис и Глеб", ранее похищенной из музея.
2004 - Начала работу социальная сеть Facebook.
Родились в этот день:
1880 - Климент Квитка, музыковед и фольклорист, муж Ларисы Косач (Леси Украинки).
1897 - Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.
1933 - Игорь Кваша, российский актер ("Тот самый Мюнхгаузен", "Человек с бульвара Капуцинов"), телеведущий ("Жди меня").
1939 - Джордж Ромеро, американский кинорежиссер, классик стиля "хоррор".
1941 - Джон Стил, барабанщик группы "Animals".
1948 - Элис Купер (Alice Cooper; Винсент Фурнье), рок-музыкант.
1974 - Оскар Де Ла Хойя, американский боксер, чемпион Олимпийских игр 1992 года, абсолютный чемпион среди профессионалов в среднем весе.
1981 - Гордей Остапович, украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию.
Ушли из жизни:
1928 - Хендрик Лоренц, нидерландский физик-теоретик, Нобелевский лауреат.
1987 - Карл Роджерс, американский психолог и педагог.
2007 - Илья Кормильцев, поэт, переводчик, автор песен группы "Наутилус Помпилиус".
2012 - Флоренс Грин (р. 1901), последний остававшийся в живых ветеран Первой мировой войны.
Именины:
Анастасия, Иван, Иосиф, Макар, Петр, Тимофей.