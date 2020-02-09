В Киеве декоммунизировали несколько библиотек

Киевский городской совет переименовал пять столичных библиотек.

В Киеве переименовали пять библиотек, избавившись от коммунистического прошлого. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Киевсовет присвоил библиотеке № 156 в Дарницком районе столицы имя Николая Руденко – украинского писателя, общественного деятеля, Героя Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что переименовали три библиотеки для детей Централизованной библиотечной системы Соломенского района: библиотеку имени А. Пироговского – на библиотеку "Преображенская"; библиотеке имени П. Вершигоры присвоено имя Евгения Гуцало – для чествования памяти выдающегося украинского писателя, журналиста, поэта и киносценариста; библиотека имени В. Кудряшова получила имя Всеволода Нестайко – в честь писателя, классика современной украинской детской литературы.

Кроме того, переименовали библиотеку имени А. Матросова для детей Централизованной библиотечной системы Шевченковского района на библиотеку имени А. Костецкого – в честь выдающегося украинского детского писателя, преподавателя и литературоведа.

Как сообщал Укринформ, ВОО "Украинская библиотечная ассоциация" запустила бесплатный онлайн-сервис "Библиотека для тебя - Library for you".

Напомним, в Киеве на мосту Патона ограничат движение из-за его аварийного состояния.