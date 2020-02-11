Скачать
Вторник, 11.02.2020
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Итоги дня 10 февраля: второй украинец с коронавирусом, мера пресечения Звиробий и эскалация в Идлибе
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Прогноз погоды: на Украину обрушится штормовой ветер и мокрый снег
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день
11 февраля - приметы и обряды в Лаврентьев день

Олимпик усилил состав украинскими легионерами (Фото)

Смотрите фото (3)
Олимпик усилил состав украинскими легионерами (Фото)
08:18 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Олимпик

Защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк заключили соглашения с донецким клубом.

Защитник Дмитрий Литвин и нападающий Денис Баланюк присоединились к Олимпику. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Литвин подписал контракт на два года и получил в новой команде третий номер. В свою очередь Баланюк будет выступать под 17-м номером. Срок его контракта с клубом не сообщается.

"Рад присоединиться к Олимпику. В донецком клубе отличный коллектив. Здесь собраны футболисты, способные не только добиваться положительных результатов, но и показывать хороший футбол. Хочу поблагодарить тренерский штаб и президента клуба за оказанное доверие. Мы все с нетерпением ждем начала чемпионата" - амбициозно уверяет Баланюк.

Карпаты подписали экс-звезду Шахтера (Фото)

"Олимпик искал левоногого центрального защитника. И, как мне сказали, Висенте Гомес лично был заинтересован в моих услугах. Я рад возможности поработать под руководством этого наставника. Слышал о нем много хорошего еще со времен, когда он работал в Динамо. Уверен, смогу многому у него научиться.

"Наша песня хороша": Мариуполь арендовал защитника Шахтера

Меня здорово приняли в команде. Футбольный мир довольно тесен: со многими ребятами я был знаком. С Зотей мы и вовсе делили одну комнату в Металлисте. Здесь отличный коллектив и созданы все условия, чтобы прогрессировать как командно, так и индивидуально" - уверяет Дмитрий Литвин.

Напомним, что последним клубом Литвина была Заря, цвета которой 23-летний украинец защищал до конца прошлого года. Баланюк до лета 2019 года выступал за польскую Вислу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

ФК Олимпик, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Денис Баланюк, Дмитрий Литвин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Главные причины употреблять чернослив каждый день
02 "Шли по очень узкой тропе": экс-посол оценил позицию Украины в отношении внутренней политики США
03 Сильные и красивые: продукты, которые способствуют росту волос
04 "Панамское дело" Портнова: Порошенко признали пострадавшим
05 "Это того стоило": Кайли Дженнер поразила нарядом на вечеринке Vanity Fair
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
На Донбассе оккупанты пять раз открывали огонь
Коронавирус: количество жертв увеличилось до 1016, еще 42 тысячи заражены
Количество жертв коронавируса увеличилось до 1016
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
От Британии до Польши: на Европу обрушился мощный ураган
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Как сейчас выглядят поп-исполнители, по которым все сходили с ума в 1990-2000-х
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь