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Моуриньо не считает МЮ конкурентом за зону ЛЧ

Моуриньо не считает МЮ конкурентом за зону ЛЧ
17:36 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Моуриньо, видимо, держит зуб на свой бывший клуб.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился мнением о том, какие команды имеют шансы на попадание в топ-4 английского чемпионата по итогам сезона.

«Вулвз» и «Шеффилд» бьются за топ-4. Тренеры могут говорить, что это не так, я понимаю, почему они так делают, но в действительности это так и есть. Не просто из-за их позиции в турнирной таблице, а из-за их мощи и качества.

Они находятся в ситуации, когда, по мнению многих, они должны быть более, чем счастливы, но они не счастливы.

«Вулверхэмптон» купил важного игрока, который помог им улучшить ситуацию. «Шеффилд Юнайтед» купил важного игрока и побил свой трансферный рекорд в попытке улучшить команду.

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Борьба за топ-4 – это не только про «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси» и «Эвертон». Это не только про нас. Два этих клуба я могу назвать... фантастическими», – сказал Моуринью.

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АПЛ, Жозе Моуриньо, Манчестер Юнайтед, Новости спорта, Новости футбола.
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