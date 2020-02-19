Исмаили намерен покинуть Шахтер

Исмаили рассказал о желании поиграть в более сильном чемпионате.

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о желании поиграть в более сильном чемпионате.

Бразилец отметил, что не против в ближайшем будущем рассмотреть предложения от других клубов, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне.

«В феврале исполнилось семь лет, как я играю в Шахтере. Естественно, у меня есть амбиции перейти в более сильный чемпионат и поиграть на более высоком уровне», — заявил Исмаили в интервью португальскому изданию Record.

«Возвращение в Португалию? Я играл в Португалии три года, но сейчас у меня действующий контракт с Шахтером. Что будет в дальнейшем, посмотрим».

Исмаили перешел в Шахтер из Браги в 2013 году. В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 22 матчах за Горняков и забил два мяча.

Завтра Шахтер в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало поединка — в 19:55.