Исмаили намерен покинуть Шахтер

Защитник Шахтера Исмаили рассказал о желании поиграть в более сильном чемпионате.
Бразилец отметил, что не против в ближайшем будущем рассмотреть предложения от других клубов, чтобы попробовать свои силы на более высоком уровне.
«В феврале исполнилось семь лет, как я играю в Шахтере. Естественно, у меня есть амбиции перейти в более сильный чемпионат и поиграть на более высоком уровне», — заявил Исмаили в интервью португальскому изданию Record.
«Возвращение в Португалию? Я играл в Португалии три года, но сейчас у меня действующий контракт с Шахтером. Что будет в дальнейшем, посмотрим».
Исмаили перешел в Шахтер из Браги в 2013 году. В нынешнем сезоне 30-летний бразилец сыграл в 22 матчах за Горняков и забил два мяча.
Завтра Шахтер в Харькове сыграет с Бенфикой в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало поединка — в 19:55.