Зеленский отправил в Новые Санжары секретаря СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский отправил секретаря СНБО Алексея Данилова в Новые Санжары.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области, где ранее произошли столкновения во время акции против размещения в поселке эвакуированных из пораженного коронавирусом китайского города Ухань. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов по поручению Президента Украины Владимира Зеленского вылетел в поселок Новые Санжары Полтавской области", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Данилов подробно ознакомится с ситуацией, возникшей вокруг размещения эвакуированных из Китая украинцев в медцентре Нацгвардии "Новые Санжары".

20 февраля, после того, как стало известно, что в Новые Санжары привезут на 14-дневную обсервацию эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев, в поселке произошли протесты и столкновения.

Напомним, Владимир Зеленский создал рабочую группу по вопросам медреформы.