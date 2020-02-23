Они знают толк в подарках: милые презенты от любимых бабуль

Чего они только не придумают, чтобы нас обрадовать и удивить. И пусть иногда их подарки кажутся нелепыми, зато в каждом из них — добрая тонна любви и заботы. Мы делимся подборкой самых удивительных подарков, которые можно получить только от них — бабушек вашей мечты.