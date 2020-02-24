Король вернулся: Фьюри закатил грандиозную вечеринку (Видео)

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11:54 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером организовал для своих фанатов вечеринку.

Новоиспеченный чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после победы над американцем Деонтеем Уайлдером организовал для своих фанатов вечеринку.

Британец, одетый в белый пиджак и зеленый галстук на голое тело, перед толпой болельщиков исполнил песню There Were Three Bronze Bombers In The Air.

"В небе было три "бронзовых бомбардировщика" (прозвище Уайлдера, прим. ред.), но потом "Цыганский король" из Англии сбил их одним ударом", - напевал Фьюри.

Напомним, поединок Уайлдер - Фьюри завершился уже в седьмом раунде, когда команда американца выбросила белое полотенце на ринг. Уайлдер остался недоволен данным решением.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Деонтей Уайлдер, Новости бокса.
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