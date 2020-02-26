Смешные животные, которые любят подражать своим хозяевам

Животные это самые настоящие пародисты, но делают они это исключительно со своими хозяевами.

Недаром говорят, что люди часто похожи на своих домашних питомцев. Но и сами питомцы не отстают: стараются быть похожими на своих владельцев, повторяя за ними всё, что только можно.