Более 200 украинцев вернулись из Варшавы в Киев (Фото)

Спецрейсом из Варшавы в Киев прилетели 206 украинцев.

В воскресенье вечером спецрейсом авиакомпании SkyUp 206 граждан Украины вернулись из Варшавы в Киев.

Об этом рассказал посол Украины в Польше Андрей Дещица, который сопровождал соотечественников в варшавском аэропорту.

“Зарегистрировались на самолет 215 пассажиров, а улетели этим спецрейсом 206 украинцев”,- сообщил дипломат.

Он добавил, что девять человек по неизвестным причинам отказались от полета.

Дещица отметил, что этот спецрейс должен был состояться в субботу, но SkyUp его неожиданно отменила, о чем пассажиры узнали непосредственно перед регистрацией. Поэтому часть украинцев поехала ночевать к близким и знакомым в Варшаве. Для остальных украинские дипломаты нашли гостиницу, обеспечили их едой и водой. А также помогли двум соотечественникам, которые срочно нуждались в специальных лекарствах.

По словам посла, еще два спецрейса SkyUp из Варшавы в Киев должны состояться 23 и 25 марта.

Кроме того, дипломат проинформировал, что 23 марта из Перемышля в Киев отправится спецпоезд с украинцами.

“Мы также через соцсети обратились к гражданам Украины, чтобы они подтвердили, имеется ли заинтересованность в поезде из Перемышля на 25 марта. Если будет такой интерес, то мы будем обращаться в Укрзализныцю по поводу организации такого поезда”, - добавил Дещица.

Напомним: