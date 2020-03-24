Эпизоды не могут быть закончены: сериал "Сверхъестественное" не завершится в 2020 году

Производство новых серий финального сезона сериала "Сверхъестественное" остановлено на неопределенный срок. Об этом со ссылкой на создателей шоу сообщает издание TV Line. В качестве причины традиционно указываются ограничения, связанные с борьбой с распространением коронавируса.
По словам продюсера Эндрю Дабба, шоу планировалось завершить в мае 2020 года, но теперь это не представляется возможным сделать. Он уточнил, что съемки сериала полностью закончены, но предстоит еще много работы. "Наши департаменты визуальных и звуковых эффектов закрылись из- за вспышки болезни . Так что прямо сейчас эти эпизоды не могут быть закончены", - сказал продюсер.
Отметим, что в течение полутора десятков лет сериал "Сверхъестественное" являлся одним из самых рейтинговых шоу сети CW. Он обрел преданных поклонников не только в Северной Америке, но и далеко за ее пределами. В 2019 году было объявлено, что пятнадцатый сезон был шоу станет последним.
В проекте были задействованы такие актеры, как Джаред Падалеки, Дженсен Эклс, Миша Коллинз, Джим Бивер, Марк Шеппард, Осрик Чау, Джеффри Дин Морган и другие.
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