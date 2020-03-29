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Назван крайний срок возобновления футбольного сезона

Назван крайний срок возобновления футбольного сезона
07:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Конец июня - крайний срок возобновления футбольного сезона.

Президент УЕФА Александр Чеферин рассказал о планах восстановления футбольного сезона в Европе, сообщает Sky Sports.

"Никто не знает, когда завершится пандемия. У нас есть план A, B и C: восстановить сезон в середине мая, в июне или в конце июня. Если мы не сможем восстановить сезон до конца июня, то он, скорее всего, будет просто потерян. Но есть также вероятность, что мы доиграем сезон в начале следующего, а тот перенесем и начнем уже чуть позже.

Что касается финальных матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы, то трудно представить эти игры без болельщиков на стадионах. Хотя сейчас мы даже не готовы сказать, пройдут ли эти матчи вообще. Если нет альтернатив, то лучше вообще завершить сезона в еврокубках досрочно", - признался Чеферин.

Накануне УЕФА и Ассоциация европейских клубов приняли решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля и только после их завершения восстановить текущие розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Ранее УЕФА перенес проведение финалов двух еврокубковых турниров на неопределенный срок. Сначала финал Лиги чемпионов должны были сыграть 30 мая в Стамбуле, а финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске.

Чеферин: Трудно представить финал Лиги чемпионов без болельщиков на стадионе

Напомним, в связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты прекращены. Также бессрочно приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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УЕФА, Футбол, Новости спорта, Александр Чеферин.
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