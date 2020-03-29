Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта

Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

Количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 продолжает расти, в мире выявлено уже более 665 000 случаев. По состоянию на 21:00 28 марта, подтверждено 664 924 случаев заражения коронавирусом, 30 848 человек умерли от инфекции, 140 222 выздоровели.

Больше всего заболевших в США - 124 665, затем идут Италия - 92 472, Китай - 82 057, Испания - 65 719. Наибольшее количество смертей зафиксировано в Италии - 9 134.

По состоянию на 28 марта в Украине было зафиксировано 356 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Важно:

за двое суток число больных в стране увеличилось до 356;

подтверждены 9 случаев смерти украинцев в стране и 4 за рубежом;

Украина закрыла границы, МИД ввел программу "Защита";

Минздрав запускает спецбригады по выявлению инфицированных;

в стране начали полностью блокировать отдельные регионы и населенные пункты.

09:34 В столицу с утра прибыл спецпоезд сообщением "Москва-Киев", который доставил пожелавших выехать из РФ граждан Украины.

08:50 У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.

Винницкая область -16 случаев;

Волынская область – 2 случая;

Днепропетровская обл.— 7 случаев;

Донецкая обл. — 2 случая;

Житомирская обл. — 4 (1 летальный) случая;

Закарпатская обл. — 1 случай;

Запорожская обл. — 10 случаев;

Ивано-Франковская область — 28 (3 летальных) случаев;

г. Киев — 74 случая;

Киевская обл. — 41 случай;

Львовская обл. — 5 случаев;

Луганская обл. — 2 случая;

Николаевская обл. — 1 случай;

Одесская обл. — 6 случаев;

Полтавская обл. — 1 случай;

Ровенская обл. — 9 случаев (1 летальный);

Сумская обл. — 5 случаев(1 летальный);

Тернопольская обл. — 43 случая (1 летальный);

Харьковская обл. — 1 случай;

Херсонская обл. — 1 случай;

Хмельницкая обл. — 1 случай;

Черкасская обл. — 3 случая;

Черновицкая обл. — 47 (1 летальный) случаев;

Черниговская обл. — 1 случай.

10:31 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания Covid-19, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

10:11 В Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 109 448 украинцев после закрытия границ из-за пандемии коронавируса

10:02 Воздух над некоторыми городами в Европе очистился после введения карантинных ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Новые данные, основанные на наблюдениях со спутника Copernicus Sentinel-5P, показывают значительное снижение концентрации диоксида азота в нескольких крупных городах Европы, включая Париж, Мадрид и Рим.

09:00 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни изо дня в день.

08:49 Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на вечер 27 мартапревысило 597 тыс., из них более 430 тыс. - активные.

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Согласно этим данным, в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

США (100 392) — почти 15 тыс. новых случаев за сутки, +248 смертей

Италия (86 498) — 5,9 тыс. новых случаев за сутки, рекордные +919 смертей — в итоге сегодня страна сегодня впервые опередила Китай по числу заболевших

Китай (81 340)

Испания (64 059) — почти 6,5 новых случаев за сутки

Германия (50 871) — почти 7 тыс. новых случаев за сутки

Франция поднялась на шестое место (32 964). Далее следуют Иран (32 332 случая) и Великобритания (14 543), которая вытеснила с восьмого места Швейцарию (12 928). Южная Корея (9 332) замыкает десятку.

08:20 В Черновицкой области по результатам анализов подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

08:14 Число заболевших коронавирусом в Италии достигло 86498 человек. В то же время в Китае зафиксировано 81 905 случаев заболевания.

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В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;

Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Как можно чаще проветривайте помещение;

По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: