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Пандемия: 10 миллионов американцев потеряли работу за две недели

Пандемия: 10 миллионов американцев потеряли работу за две недели
02:47 Сегодня Телеграф

В США за несколько недель работу потеряли около 10 миллионов человек.

В течение двух последних недель около 10 миллионов жителей Соединенных Штатов остались без работы.

Об этом говорится в отчете министерства труда США.

"По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места труда составило 6 648 000", - отмечается в отчете.

По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. Неделю назад ведомство получило 3,3 млн первичных заявок на помощь в связи с безработицей.

Напомним: 

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