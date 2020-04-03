Пандемия: 10 миллионов американцев потеряли работу за две недели

В США за несколько недель работу потеряли около 10 миллионов человек.

В течение двух последних недель около 10 миллионов жителей Соединенных Штатов остались без работы.

Об этом говорится в отчете министерства труда США.

"По состоянию на 28 марта количество заявок по поиску нового места труда составило 6 648 000", - отмечается в отчете.

По данным министерства, в США в течение двух последних недель потеряли работу около 10 млн человек. Неделю назад ведомство получило 3,3 млн первичных заявок на помощь в связи с безработицей.

Напомним: