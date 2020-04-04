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В Китае за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом

В Китае за сутки выявили 19 новых случаев заражения коронавирусом
07:21 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

В Китае в пятницу было зарегистрировано 19 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, 18 из которых были завезены из-за рубежа.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 19 новых случаев заражения коронавирусом, 18 - у людей, прибывших из-за рубежа, один (провинция Хубэй) - внутри страны, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все в провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря от коронавируса в стране скончались 3 326 человек, зарегистрировано 81 639 случаев заболевания, из них 888 - ввезенных из-за границы.

За минувшую среду было выявлено 26 случаев бессимптомного протекания, вызываемого коронавирусом заболевания, два из них - "импортированы". Всего зафиксировано 1 030 бессимптомных больных, в 239 случаях они выявлены у прибывших из-за границы.

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На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения 1 562 человека, состояние 331 больного оценивается как тяжелое.

В то же время, более 76 000 человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 1 236 случаев заболевания: в Гонконге - 845 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 43, на Тайване - 348 (пять случаев смерти).

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Все по теме:

Китай, США, Ухань, Хубэй, Коронавирус, Covid-19.
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