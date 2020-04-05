В Австрии за сутки от коронавируса выздоровело больше человек, чем заразилось

В Австрии постепенно уменьшается количество зараженных коронавирусом.

В Австрии на протяжении прошлых суток количество людей, которые заболели COVID-19, впервые меньше тех, кто выздоровел от болезни.

Об этом говорится в сообщении Австрийского агентства прессы АРА, передает корреспондент Укринформа.

"Впервые в Австрии зафиксировано меньше новых инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в сравнении с теми, кто выздоровел", - отмечается в сообщении.

Согласно данным Минздрава Австрии по состоянию на субботу, в течение осенних 24 часов в республике выявлено 354 новых случаев заражения коронавирусом, что означает рост на 3,17%. Вместе с тем, количество людей, которые выздоровели, в течение этого периода составляет 485 человек.

Всего с начала эпидемии в целом в стране было инфицировано 11 771 лицо, однако выздоровели уже 2507. При этом, болезнь унесла жизни 186 человек. По состоянию на субботу в Австрии всего было 8832 человека, которые сейчас болеют COVID-19. Сутками ранее в стране насчитывалось 8981 зараженное лицо. Таким образом, впервые с начала эпидемии сейчас количество инфицированных коронавирусом лиц стало меньше, чем было днем до этого (-1,66%).

Как отмечает АРА, этим самым в Австрии подтверждается положительная тенденция, которая складывается в течение последней недели в борьбе с коронавирусом: в прошлую субботу увеличение количества людей, которые болеют COVID-19, составило 8,1%. В понедельник этот рост был на 4,44% и с того времени постоянно снижается.

При этом, впервые в стране не наблюдалось увеличение пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии: как в пятницу, так и в субботу в отделенной интенсивной терапии находились 245 человек. Количество госпитализированных за сутки уменьшилась на три человека: с 1074 до 1071.