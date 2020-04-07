Онлайн-уроки для всех классов: расписание, где смотреть

Полное расписание занятий онлайн уроков для школьников в Украине.

Президент Владимир Зеленский анонсировал старт онлайн-уроков для украинских школьников. Проект носит название "Всеукраинская школа онлайн", трансляции начались в понедельник 6 апреля. Где смотреть и на каких каналах – в нашем материале.

"40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей Украины. Школьники с пятого по одиннадцатый класс смогут дистанционно изучать 11 предметов",– подчеркнул Владимир Зеленский.

Съемки уроков проходили в Новопечерской школе города Киева. В видеоуроках также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное.

Расписание онлайн-уроков для всех классов

5 класс. Телеканалы "112 Украина", "Плюс-Плюс".

Понедельник: Английский язык, Математика, Физкультура

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура

Среда: Украинский язык, История, Физкультура, Английский язык

Четверг: Украинский язык, Математика, Физкультура

Пятница: Английский язык, Математика, Физкультура

Расписание 5 класс школа онлайн

6 класс. Телеканала NewsOne, Zoom.

Понедельник: Английский язык, Математика, Физкультура, Биология.

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура, География.

Среда: Английский язык, Математика, Физкультура, История.

Четверг: Украинский язык, Математика, Физкультура, Биология.

Пятница: Украинский язык, История, Физкультура, Английский язык, География.

Расписание 6 класс школа онлайн

7 класс. Телеканал Zik.

Понедельник: Английский язык, История, Физкультура, Математика, География, Физкультура.

Вторник: Украинский язык, Математика, Физкультура, Биология, Физика, Физкультура.

Среда: Английский язык, Математика, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, История, Физкультура, Физика, Биология, Физкультура.

Пятница: Украинский язык, Математика, Физкультура, Английский язык, Химия, Физкультура.

Расписание 7 класс школа онлайн

8 класс. Телеканалы Индиго, УНИАН.

Понедельник: Английский язык, История Украины, Физкультура, Алгебра, География, Физкультура.

Вторник: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Биология, Физика, Физкультура, История.

Среда: Английский язык, Алгебра, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Всемирная история, Физика, Физкультура.

Пятница: Химия, Английский язык, Физкультура, Биология.

Расписание 8 класс школа онлайн

9 класс. Телеканалы Рада, UA: Культура.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Английский язык, История Украины, Физкультура, География.

Вторник: Украинская литература, Геометрия, Физкультура, Биология, Физика, История Украины, Физкультура, Биология.

Среда: Английский язык, Алгебра, Физкультура, География, Химия, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Геометрия, Физкультура, Физика, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Биология, Украинская литература, Физкультура, Химия, Английский язык, Физкультура.

Расписание 9 класс школа онлайн

10 класс. Телеканалы Рада, UA: Перший.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Физика, История Украины, Физкультура.

Вторник: Украинская литература, Физика, Физкультура, История Украины, Биология, Физкультура, География.

Среда: Английский язык, Геометрия, Физкультура, Химия, География, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Физика, Физкультура, Английский язык, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Украинская литература, Алгебра, Физкультура, Английский язык, Химия, Физкультура, Биология.

Расписание 10 класс школа онлайн

11 класс. Телеканал М1.

Понедельник: Украинский язык, Алгебра, Физкультура, Физика, История Украины, Физкультура.

Вторник: Украинская литература, Биология, Физкультура, История Украины, География, Физкультура.

Среда: Английский язык, Геометрия, Физкультура, Химия, Биология, Физкультура.

Четверг: Украинский язык, Физика, Физкультура, Английский язык, Всемирная история, Физкультура.

Пятница: Украинский язык, Физика, Физкультура, Химия, Алгебра, Физкультура.

Расписание 11 класс школа онлайн

Что такое "Всеукраинская школа онлайн"?

Образовательный проект, "Всеукраинская школа онлайн" инициирован президентом Украины. Это видеоуроки, которые ежедневно будут выходить на украинских телеканалах. Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы.

Напомним: