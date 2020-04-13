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"Это личное": Лопес пообещал снести голову Ломаченко

"Это личное": Лопес пообещал снести голову Ломаченко
11:15 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

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Обладатель титула IBF в легком весе Теофимо Лопес заявил, что намерен победить чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко нокаутом.

"Я хочу насладиться нокаутом Ломаченко. Не буду чувствовать к нему никакой жалости. Мне он вообще не нравится. Вот мой прошлый соперник, Ричард Комми, мне нравился. Я его победил и ничего против него не имею. Есть бизнес, а есть личные моменты.

С Ломаченко у меня кое-что личное. Он мне попросту не нравится. Мне неприятно слышать, что он говорит. Не могу дождаться, когда наступит день нашего боя. Хочу поскорее снести голову Ломаченко. Мне кажется, что зрители наверняка должны заплатить, чтобы увидеть этот бой", - приводит слова Лопеса CBS Sports.

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Напомним, бой между Ломаченко и Лопесом должен был состояться 30 мая, но из-за пандемии коронавируса бой отменили - WBO запретила проведение мероприятий до 1 июня.

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Бокс, Новости бокса, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес.
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