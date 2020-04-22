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Карантин в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы

Карантин в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы
09:32 Сегодня Телеграф УНИАН

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, открытие границы Украины будет зависеть от ситуации в стране и ЕС.

Украина откроет свои границы в зависимости от того, когда другие европейские страны решат открыть свои. Если при этом у нас в стране будет спокойная ситуация. 

"Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии. И в зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине", - об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию РБК-Украина.

Он акцентировал внимание на том, что сейчас все границы соседних стран закрыты. Поэтому открывать свои границы Украине нет смысла.

"Мы очень внимательно смотрим на наших соседей. Надо сказать, что сегодня закрыта не только граница, но закрыты все границы наших соседей. И даже если бы мы открыли границу, никто не сможет ни заехать, ни выехать, потому что все вокруг закрыто. Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц", - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, Украина закрыла свои границы из-за пандемии коронавируса в мире. 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля, позже продлил его до 24 апреля.

Кроме того, в полночь 17 марта в Украине временно прекратили международное пассажирское железнодорожное, воздушное и автомобильное (для автобусов) сообщения.

29 марта Кабмин принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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ЕС, Граница, Карантин, Коронавирус, Денис Шмыгаль, Covid-19.
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