Ну, понеслось! Нелепые случаи, когда день не задался с самого утра

Все мы видели в Сети, и не раз, подборки фейлов, от которых можно буквально надорвать живот со смеху. Так, чей-то невезучий день превращается в заряд позитива для тысяч или даже миллионов.