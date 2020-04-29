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Польша ослабляет карантин: откроют гостиницы, торговые центры и детсады

Польша ослабляет карантин: откроют гостиницы, торговые центры и детсады
15:03 Сегодня Телеграф

С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли.

Польша анонсировала следующие ослабления карантина.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, анонсируя введение второго этапа ослабления ограничений, введенных в Польше в связи с пандемией коронавируса.

"Во второй фазе, с 6 мая, мы хотим сделать возможным открытие яслей и детских садов. Окончательные решения будут приниматься индивидуально по каждому детскому учреждению, органом, который отвечает за его функционирование ", - сообщил Моравецкий.

Он подчеркнул, что с 4 мая также будут открываться отели и места для ночлега. Тогда же будет возобновлена работа торговых центров, но в особом режиме функционирования: на 1,5 кв.м площади сможет находиться только один человек.

Моравецкий сообщил, что на втором этапе также будет восстановлена лечебная реабилитация. Кроме того, будет возобновлена работа музеев и библиотек.

Глава польского правительства отметил, что за прошедшие сутки в Польше выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заразилось, что является очень хорошей новостью. Он отметил, что ситуация в Испании, Италии или Франции, по сравнению с Польшей, намного сложнее: в этих странах количество зараженных коронавирусом в несколько раз больше, чем в РП.

Премьер Польши призвал всех поляков воздержаться на майских праздниках от массовых скоплений и соблюдать требования сохранения дистанции в 2 метра.

Председатель Совета министров РП отметил, что следующие этапы ослабления ограничений будут вводиться каждые две недели после анализа статистических данных по количеству зараженных коронавирусом.

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 апреля

По состоянию на 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 12415-ти, умерло 606 человек. В то же время, количество лиц, вылечившихся от COVID-19 выросло до 3025-ти.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе с 20 апреля уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие с 4 и 6 мая. В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.

Напомним, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.

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Польша, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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