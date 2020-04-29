Польша ослабляет карантин: откроют гостиницы, торговые центры и детсады

С 4 мая в Польше возобновят работу торговые центры, гостиницы и хостелы, некоторые учреждения культуры, а с 6 мая - детсады и ясли.

Польша анонсировала следующие ослабления карантина.

Об этом во время пресс-конференции в Варшаве сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, анонсируя введение второго этапа ослабления ограничений, введенных в Польше в связи с пандемией коронавируса.

"Во второй фазе, с 6 мая, мы хотим сделать возможным открытие яслей и детских садов. Окончательные решения будут приниматься индивидуально по каждому детскому учреждению, органом, который отвечает за его функционирование ", - сообщил Моравецкий.

Он подчеркнул, что с 4 мая также будут открываться отели и места для ночлега. Тогда же будет возобновлена работа торговых центров, но в особом режиме функционирования: на 1,5 кв.м площади сможет находиться только один человек.

Моравецкий сообщил, что на втором этапе также будет восстановлена лечебная реабилитация. Кроме того, будет возобновлена работа музеев и библиотек.

Глава польского правительства отметил, что за прошедшие сутки в Польше выздоровели от COVID-19 больше людей, чем заразилось, что является очень хорошей новостью. Он отметил, что ситуация в Испании, Италии или Франции, по сравнению с Польшей, намного сложнее: в этих странах количество зараженных коронавирусом в несколько раз больше, чем в РП.

Премьер Польши призвал всех поляков воздержаться на майских праздниках от массовых скоплений и соблюдать требования сохранения дистанции в 2 метра.

Председатель Совета министров РП отметил, что следующие этапы ослабления ограничений будут вводиться каждые две недели после анализа статистических данных по количеству зараженных коронавирусом.

По состоянию на 29 апреля, количество зараженных коронавирусом в Польше выросло до 12415-ти, умерло 606 человек. В то же время, количество лиц, вылечившихся от COVID-19 выросло до 3025-ти.

Как сообщалось, правительство Польши подготовило четыре этапа выхода из кризиса. В частности, на первом этапе с 20 апреля уже открыты для посещения леса и парки, а также частично отменены ограничения в торговле. Второй этап будет введен в действие с 4 и 6 мая. В конце мая планируется возобновление чемпионата Польши по футболу в высшем дивизионе без участия зрителей.

Напомним, всего в мире зафиксировано 3 116 992 случая коронавируса. На первом месте по количеству инфицированных США, где заболели 1 012 583 человека.