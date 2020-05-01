Главного футбольного чиновника Гаити обвиняют в сексуальном насилии к футболисткам

Президент ФА Гаити обвинен в сексуальном насилии по отношению к многим молодым футболисткам.

Президент Футбольной ассоциации Гаити Ив Жан-Барт обвинен в сексуальном насилии в Национальном учебном центре страны по отношению к юным футболисткам.

Предполагается, что данные инциденты происходили в течение последних пяти лет, а Ив Жан-Барт, известный как Даду, все этом время склонял молодых девушек к сексу.

«В том же центре работает женщина, которая оказывает давление на девушек, чтобы они занимались с ним сексом. Он видит симпатичную девушку и отправляет ту женщину к ней, чтобы она сказала о ее исключении из центра. Когда та начинала плакать, ее направляли поговорить с Даду. В тот момент у молодой девушки нет другого выбора, кроме как смириться с сексуальным насилием», — заявила одна из его предполагаемых жертв.

Сам Жан-Барт отклонил любые обвинения в свой адрес, а также заявил, что подобные вещи невозможны в Национальном учебном центре.

Сообщается, что одна из девушек, которую Даду склонил к сексу, в итоге вынуждена была сделать аборт.