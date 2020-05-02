Кейт Миддлтон показала милое фото принцессы Шарлотты

В субботу, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессе Шарлотте исполняется пять лет.
В день рождения принцессы Шарлотты Кенсингтонский дворец поделился ее новыми фото. На них маленькая принцесса помогает родителям разносить продуктовые наборы жителям Норфолка, нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.
Она сняла их в начале недели в перерыве между школьными занятиями, которые, как и у всех британских детей, у принцессы Шарлотты проходят онлайн. На фото маленькая принцесса одета в платье Zara.
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The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share four new photographs of Princess Charlotte ahead of her fifth birthday tomorrow. The images were taken by The Duchess as the family helped to pack up and deliver food packages for isolated pensioners in the local area.
Дочь герцога и герцогини Кембриджских растет счастливыми и озорным ребенком. В сентябре прошлого года она пошла в первый класс, а в августе стала главной героиней всех репортажей с королевской регаты, когда вместо положенного приветствия публике она показала людям язык.
Свое пятилетие принцесса Шарлотта будет отмечать в кругу семьи в доме Амнер-холл в Норфолке, где герцог и герцогиня Кембриджские находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.