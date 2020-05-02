Кейт Миддлтон показала милое фото принцессы Шарлотты

Новые трогательные фото, традиционно, были сделаны мамой, Кейт Миддлтон, которая обожает фотографировать своих детей.

В субботу, 2 мая, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма принцессе Шарлотте исполняется пять лет.

В день рождения принцессы Шарлотты Кенсингтонский дворец поделился ее новыми фото. На них маленькая принцесса помогает родителям разносить продуктовые наборы жителям Норфолка, нуждающимся в поддержке во время пандемии коронавируса.

Она сняла их в начале недели в перерыве между школьными занятиями, которые, как и у всех британских детей, у принцессы Шарлотты проходят онлайн. На фото маленькая принцесса одета в платье Zara.

Дочь герцога и герцогини Кембриджских растет счастливыми и озорным ребенком. В сентябре прошлого года она пошла в первый класс, а в августе стала главной героиней всех репортажей с королевской регаты, когда вместо положенного приветствия публике она показала людям язык.

Свое пятилетие принцесса Шарлотта будет отмечать в кругу семьи в доме Амнер-холл в Норфолке, где герцог и герцогиня Кембриджские находятся на самоизоляции из-за пандемии коронавируса.