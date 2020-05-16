NASA представило глобальное соглашение по исследованию Луны

NASA внедрили правила по исследованию Луны.

Американское аэрокосмическое агентство NASA представило "Пакт Артемиды" - соглашение между космическими странами о правилах освоения Луны.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на NASA.

Пока неизвестно, с какими странами США вести переговоры о присоединении к этому соглашению. В то же время, источники Reuters ранее сообщили, что Россию как партнера NASA не рассматривает, видя в РФ угрозу своим космическим технологиям.

В рамках программы американское агентство планирует высадить на поверхность Луны "первую женщину и еще одного мужчину". В NASA отметили, что крайне важно выработать общий набор принципов, регулирующих гражданские исследования и использование космического пространства

Директор NASA Джим Брайденстайн предлагает "идти вместе" на Луну, не уточняя, кому именно.

"Это новое начало для освоения космоса! Сегодня для меня большая честь объявить о "Пакте Артемиды", который устанавливает общее видение и набор принципов для всех международных партнеров, которые присоединятся к возвращению человечества на Луну. Мы идем вместе", - написал он в Twitter.

В агентстве уточнили, что партнеры смогут присоединяться к пакту, заключая двусторонние соглашения, в которых будет изложено общее видение принципов, отвечающих Договору о космосе от 1967 года. Эти принципы должны обеспечить безопасную и прозрачную среду, которая будет способствовать исследованиям в космосе.

В "Пакте Артемиды" говорится: