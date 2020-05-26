В Германии за сутки от COVID-19 умерли 45 человек

В Германии за сутки от коронавирусной болезни COVID-19 умерли 45 человек.

Количество инфицированных коронавирусом в Германии достигла 179 002 человек, сообщает Институт Роберта Коха.

За сутки зафиксировано 432 новых случая заболевания. Количество умерших теперь составляет 8 302 человека (45 за сутки). Больше всего больных зарегистрировано в Баварии (46 456), Северной Рейн — Вестфалии (37 395), Баден-Вюртемберге (34 466). В Берлине отмечено 6 652 случаев заболевания.

Основной инфицированной группой в стране являются мужчины и женщины в возрасте 35-59 лет. На втором месте возрастная группа — 15-34 лет, на третьем — 60-79 лет.

Ранее, Институт Роберта Коха вел статистику заболеваемости по стране по собственной методике, но его данные публиковались раз в сутки и отличались от данных СМИ, ведущих свой подсчет. Руководство института объяснило эти разногласия “временным багом” и необходимостью сводить воедино официальные отчеты региональных ведомств.

От 23 апреля Институт Коха (RKI) начал использовать инфографику на базе системы исследовательского Университета Джонса Хопкинса.

Как отметил в марте Кристиан Дростен, возглавляющий отделение вирусологии в знаменитой берлинской клинике Шарите, он же — один из главных медицинских консультантов правительства Германии, в интервью изданию Die Zeit — в Германии удалось распознать вспышку на очень раннем этапе: на два-три недели раньше, чем в некоторых других странах. Это удалось благодаря масштабной диагностике.

Отметим, в апреле канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции представила концепцию выхода страны из режима изоляции, вызванного пандемией коронавируса. Власть отслеживает ситуацию и каждые две недели в случае необходимости корректировать стратегию.