Скачать
Воскресенье, 31.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
Трагедия рейса МАУ: Иран не отдаст черные ящики Украине
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
УЗ получила разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
УПЛ: "Шахтер" одержал волевую победу над "Динамо"
Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)
Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)

Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)

Юлия Санина трогательно поздравила Киев с Днем города (Фото)
19:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Солистка The Hardkiss поздравила Киев с днем рождения.

Сегодня, 31 мая столица празднует день рождения. Славному Киеву исполняется 1538 лет. Киевляне поздравляют родной город в социальных сетях. Звезды также приобщаются к поздравлениям. В частности, Юлия Санина опубликовала на личной странице в инстаграме трогательное сообщение.

Артистка распространила в сети оригинальную фотографию. На снимке она позирует вместе с участниками группы The Hardkiss. С помощью фоторедактора певица совместила фото коллектива с невероятным киевским пейзажем.

Таким образом она хотела показать, что это родной город всей группы. 29 мая 2021 года The Hardkiss в Киеве презентуют невероятное шоу по случаю 10-летия существования коллектива.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Юлия Санина (@the_hardkiss) on

"Большой город слышит мечты своей маленькой девочки", - написала под фото Юлия.

Певица отметила, что Киев - это ее родной город. Ей не приходилось завоевывать его. Это было подарено ей при рождении и лучшего города для себя она не представляет.

"Kyiv, I love you!": Зеленский поздравил киевлян с днем Киева

"Все еще стоит дом на Подоле, где провел детство мой дедушка. Никольская Слободка, где родилась бабушка, теперь стала огромным районом. Куреневка, где выросли мои родители и где я сделала первые шаги. Любимый колледж, университет имени Тараса Шевченко... Первые поцелуи на Оболони... Свой дом с мужем мы также построили здесь, потому что только здесь мы чувствуем свой дом", - трогательно написала Юлия.

В каждом слове знаменитости чувствуется безграничная любовь к ее родному городу, благодарность и уважение.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

День города, Поздравление, The Hardkiss, День Киева, Юлия Санина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Комочек смерти: первые признаки тромба в сосудах
02 Минэнерго планирует изменить нормы потребления газа
03 Очередные "разборки": "Бровары 2" в центре Киева (Видео)
04 Жена Дмитрия Комарова показала свои сексуальные изгибы (Фото)
05 "Где-то в пределах $250 миллиардов": Кравчук оценил компенсацию за ликвидацию ядерного оружия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Трамп: Мы скоро приземлимся на Марсе
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
Фотовидеофиксация нарушений ПДД: где стоят камеры в столице
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
В Беларуси похитили лидера оппозиции (Видео)
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Экскурсия по Crew Dragon и успешная стыковка с МКС: онлайн-трансляция
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь