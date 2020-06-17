Украина открывает границу с Россией и Беларусью

Возобновленно пешеходное сообщение с Беларусью и РФ и автомобильное - с Беларусью. 17 июня Кабинет министров поддержал это решение.

Кабинет министров решил возобновить пешеходное сообщение с Беларусью и Россией, а также автомобильное сообщение с Беларусью в пунктах пропуска "Дольск" (в Волынской области) и "Вильча" (в Киевской области). Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, решение подготовлено "с целью возобновления пешеходного сообщения в пунктах пропуска на границе с Россией и Беларусью в связи с постепенным ослаблением карантинных мер". Правительство это решение поддержало.

Напомним, 16 мая, на украинско-польской границе во Львовской области возобновил работу пешеходный пункт пропуска "Шегини".

15 июня Украина открыла все пункты пропуска в аэропортах и возобновила международные рейсы.