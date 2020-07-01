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Забавные фото, доказывающие, что малыши могут уснуть где угодно
В новом обзоре были собраны фотографии, которые помогут подтвердить убеждение о том, что маленькие дети способны спать где угодно. Для этих проказников абсолютно не важно, чем они были заняты до этого купанием, приемом пищи или даже прогулкой на улице. Все есть кровать!
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