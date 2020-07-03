Жизнь - она как зебра: у этих "счастливчиков" явно полоса темного цвета

Говорят, жизнь, как зебра - полоса черная, полоса белая. Судя по фотографиям в обзоре, несчастливая полоса у некоторых людей явно затянулась. Но все же хочется верить, звездный час и реванш бедняг - не за горами.