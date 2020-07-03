|
|
Жизнь - она как зебра: у этих "счастливчиков" явно полоса темного цвета
Говорят, жизнь, как зебра - полоса черная, полоса белая. Судя по фотографиям в обзоре, несчастливая полоса у некоторых людей явно затянулась. Но все же хочется верить, звездный час и реванш бедняг - не за горами.
СМС-приколы, от людей с отличным чувством юмора
Жизнерадостные снимки для настроения: смотрите и наслаждайтесь
"И так сойдет": шедевры стиля "пофигизм"
Забавные животные, которые подарят вам отличное настроение
Ваша жизнь зависит от того, какого вы роста: неловкие и комичные ситуации из жизни невысоких людей
Цветы жизни: малыши, которые развеселят любого
Эти снимки не оставят вас равнодушными: забавные животные, которые вас развеселят
Узнаете себя? Курьезные моменты из жизни
Вест Хэм - Челси: лучшие моменты матча (Фото)
Подборка забавных животных, которые поднимут Вам настроение
Смешные вывески и креативные объявления
Особая дружба: животные, которые ломают все стереотипы
Эти позитивные животные заставят Вас хохотать: подборка забавных котов
Смешные картинки и фото-приколы, которые зарядят позитивом
У этих ремонтников с чувством стиля явно проблемы: эти "творения" тому доказательство
Уморительные снимки о жизни в студенческом общежитии
Потешные снимки с увлекательным задним планом
Барселона - Атлетико: самые яркие моменты матча (Фото)
Забавные фото, доказывающие, что малыши могут уснуть где угодно
Как испортить фото с животным: лучшие примеры, которые веселят
Веселые картинки для отличного настроения
Техподдержка, она такая: приколы рабочих будней
Между карантином и искусством: веселый способ сойти с ума в условиях самоизоляции
Смешно, но правдиво: нестандартное чувство юмора в работах британского художника
"Типичные трудовые будни": совята умилили сеть своей любимой позой для сна (Фото)