Не имеют эффекта: ВОЗ прекратила испытания трех лекарств от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов по поиску препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", - говорится в сообщении.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на зараженных коронавирусом в больницах.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

Ранее гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.