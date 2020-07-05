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Не имеют эффекта: ВОЗ прекратила испытания трех лекарств от COVID-19

Не имеют эффекта: ВОЗ прекратила испытания трех лекарств от COVID-19
08:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания трех препаратов - гидроксихлорохина, лопинавира и ритонавира в рамках своих тестов по поиску препарата для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ВОЗ.

"Сегодня ВОЗ приняла рекомендацию Международного руководящего комитета Тестов солидарности о прекращении испытаний гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира", - говорится в сообщении.

В рамках исследования сравнивалось влияние перечисленных препаратов на смертность от заболевания. Притом препараты тестировали исключительно на зараженных коронавирусом в больницах.

Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности от инфекции.

В мире за сутки диагностировали более 200 тыс заражений коронавирусом

Ранее гидроксихлорин, а также комбинация лопинавира и ритонавира вошли в список испытываемых препаратов в рамках международного клинического исследования Solidarity. ВОЗ вместе с партнерами инициировала его в марте с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19.

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ВОЗ, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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