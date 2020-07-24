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В многоэтажке Киева горит квартира, погибла женщина

В многоэтажке Киева горит квартира, погибла женщина
12:19 Сегодня Телеграф Фото: KyivOperativ
В Киеве в многоэтажке произошел сильный пожар - на предпоследнем этаже загорелась квартира. Спасателям удалось локализовать огонь, но в результате пожара погибла женщина.

Как сообщает "Киев Оперативный", трагедия произошла на улице Закревского. Сообщение о пожаре поступило в 09:14 утра. Спасателям удалось остановить распространения огня, но пожар все еще продолжается. 

В ГСЧС сообщили, что горит квартира на восьмом этаже в девятиэтажном доме. На балкон вышла женщина, спасатели поставили лестницу, но спасти ее не удалось, она погибла на глазах пожарных, так как балкон полностью был охвачен огнем.

 На видео видно, что сильный огонь охватил весь балкон и валит густой черный дым. Спасатель пытается добраться до квартиры.

Причины пожара выясняются, однако спасатели отмечают, что квартира была полностью заставлена вещами и мусором. Пожарные продолжают работать, дым до сих пор идет. 

Как сообщалось, в столице 22 июля в жилой многоэтажке произошел пожар, ребенок в это время находился в квартире и пытался самостоятельно потушить огонь, в результате получил сильные ожоги.

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Киев, Пожар, ГСЧС.

Автор:

Телеграф
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