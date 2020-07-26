Эпидемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев коронавируса

В связи с распространением коронавируса, в мире зафиксировали 16 млн 189 тыс случаев заражения заболеванием. Об этом сообщили в Worldometers.

Около большей половины больных удалось вылечить.

Скончались от заболевания около 647 000 человек.

В США фиксируют четверную часть от всех случаев заболевания, а именно 4 315 000.

Ранее, сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.

Также сообщалось, что Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР в связи с возможным выявлением в стране 1 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в ЦТАК.