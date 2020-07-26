Эпидемия: мир пересек отметку в 16 млн случаев коронавируса

Около большей половины больных удалось вылечить.
Скончались от заболевания около 647 000 человек.
В США фиксируют четверную часть от всех случаев заболевания, а именно 4 315 000.
Ранее, сотрудники Университета Джорджа Вашингтона в округе Колумбия создали устройство для почти мгновенного выявления у людей смертельного COVID-19. Об этом сообщили в MedicalXpress.
Также сообщалось, что Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро правящей Рабочей партии КНДР в связи с возможным выявлением в стране 1 случая заболевания COVID-19. Об этом сообщили в ЦТАК.