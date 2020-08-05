Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом

Александр Пикалов, художественный руководитель и автор "Квартала 95" рассказал, что перенес коронавирус и поделился "впечатлениями" от встречи с COVID-19.

Вспоминая о симптомах, комик признался, что чувствовал себя так, будто его сбила машина.

"Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - признался Пикалов в программе "Зе Интервьюер".

Некоторое время комик находился под присмотром врачей в Александровской больнице. В беседе с ведущим Пикалов поблагодарил их за уход и терпение.

View this post on Instagram A post shared by Студія "Квартал 95" (@kvartal95official) on Aug 4, 2020 at 8:21am PDT

"Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает", - пошутил он.

По словам 44-летнего актера, после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих.

Напомним, что 12 июня стало известно, что жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19, а 5 июля стало известно, что первая леди Украины выздоровела.

В Украине на утро среды коронавирусом заболело рекордное число людей - 1271. Больше всего больных во Львовской и Харьковской областях.