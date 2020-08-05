Актер из "Квартала 95" Александр Пикалов переболел коронавирусом

Вспоминая о симптомах, комик признался, что чувствовал себя так, будто его сбила машина.
"Состояние, когда ты чувствуешь себя полным дураком", - признался Пикалов в программе "Зе Интервьюер".
Некоторое время комик находился под присмотром врачей в Александровской больнице. В беседе с ведущим Пикалов поблагодарил их за уход и терпение.
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"Я благодарен всем докторам, которые меня терпели в этой больнице. Спасибо вам, что я жив, здоров, пью и курю. Все работает", - пошутил он.
По словам 44-летнего актера, после выздоровления в его организме были обнаружены антитела и сейчас он не заразен для окружающих.
Напомним, что 12 июня стало известно, что жена главы украинского государства Владимира Зеленского Елена получила положительный тест на коронавирус COVID-19, а 5 июля стало известно, что первая леди Украины выздоровела.
В Украине на утро среды коронавирусом заболело рекордное число людей - 1271. Больше всего больных во Львовской и Харьковской областях.