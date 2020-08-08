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В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник

В Канаде обрушился в океан последний нетронутый ледник
Обновлено 18:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pexels.com
Последний нетронутый ледник Канады потерял 40% своего объема и рухнул в океан. Это связано с рекордно высокой температурой на этой территории.

Последний полностью нетронутый ледяной шельф в Канадской Арктике рухнул в океан, потеряв более 40% своей площади всего за два дня. Ледник Милн находится на краю острова Элсмир, на малонаселенной северной территории Канады.

Ледник за два дня потерял 43% своего объема. От шельфа откололся кусок льда размером около 80 кв. км — это больше, чем площадь всего Манхэттена в Нью-Йорке. Исследователи беспокоятся, что таяние арктических морских льдов приведет к повышению уровня океана и представляет серьезную угрозу для тысяч морских видов.

"Причины очевидны: температура воздуха выше нормы, также на ледник влияют морские ветры, открытая вода. Этот ледник был огромного размера — по размерам он похож на целый город. Это огромный кусок льда" - Люк Копланд, гляциолог из Университета Оттавы

По оценкам ученых, этим летом на шельфе было на пять градусов теплее, чем в среднем за период с 1981 по 2010 годы. Это и привело к ускорению глобального потепления на этой территории, она проходит в два-три раза быстрее, чем на других частях планеты. Эксперты отмечают, что такие же процессы ждут и другие ледники в ближайшие десятилетия.

Осталось только 12% ледяной массы: ледники в Южных Альпах начали таять быстрее

Исследователи пока не смогли доехать до ледника, чтобы взять пробы, однако постоянно наблюдали за ним с помощью спутниковых изображений и других технологий. "Нам повезло, что мы не оказались на шельфовом леднике, когда это произошло, в противном случае наш лагерь и вся техника были бы уничтожены", — заявили ученые.

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Экология, Канада, Ледник.

Автор:

Телеграф
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