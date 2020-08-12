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Лукашенко посоветовал протестующим устроится на работу

Лукашенко посоветовал протестующим устроится на работу
15:20 Сегодня Телеграф Фото: belta.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание на четвертый день протестов, охвативших всю страну из-за беспрецедентных фальсификаций на выборах.

На совещании президент Беларуси приказал защитить конституционный строй.

Об этом сообщает информационное агенство БЕЛТА.

"Как и договаривались мы с вами до выборов, что спустя несколько дней после электоральной кампании соберемся и обсудим актуальные вопросы функционирования нашего государства. Понятно из ситуации, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - заявил глава Беларуси.

Он подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики. "Поэтому правительству необходимо принять все необходимые дополнительные меры, если это нужно, для функционирования экономики", - поручил Лукашенко.

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа, - подчеркнул белорусский лидер. - Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо. - Прим. ред.) на работу тем, кто не работает", - добавил Лукашенко .

Подробней о всех событиях, что сейчас происходят в Беларуси читайте в нашем материале "Что происходит в Беларуси: хроника событий".

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Все по теме:

Выборы, Беларусь, Протесты, ЦИК, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская.

Автор:

Телеграф
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