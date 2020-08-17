Зеленский созвал заседание по Беларуси: События могут существенно повлиять на Украину

Владимир Зеленский провел совещание с силовиками и разведорганами из-за ситуации в Беларуси.

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание в связи с резким обострением ситуации в Беларуси. Президент заявил, что события в Беларуси могут существенно повлиять на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Во время совещания детально проанализировали как внутриполитическую ситуацию в Беларуси, так и многочисленные внешние факторы, которые могут повлиять на развитие послевыборных событий.

Кроме того, Зеленский с руководителями разведывательных органов Украины, руководителями силовых структур, а также главами ряда ОГА провели оценку всех возможных сценариев дальнейшего развития сегодняшнего внутриполитического обострения в Беларуси, включая различные типы эскалации учитывая так называемые гибридные типы мировых конфликтов.

Также стороны провели анализ рисков непосредственно для Украины, возникающие в связи с тем или иным развитием ситуации.

По итогам встречи сделаны соответствующие выводы и даны распоряжения.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. До окончательным данным центризбиркома страны Тихановская набрала 10,1% голосов избирателей. Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

Белорусы не согласны с итогами выборов, в стране уже неделю продолжаются массовые акции протеста. В воскресенье в Минске на протесты вышли от 100 до 200 тысяч человек, митинг считается возможно крупнейшим в истории независимой Беларуси.

Кроме того, на забастовки выходят рабочие крупнейших предприятий. За время протестов были задержаны тысячи митингующих. Многих по несколько дней держали в СИЗО, подвергая пыткам и бесчеловечным, жестоким наказанием.

Евросоюз заявил, что не считает действующими результаты голосования из-за многочисленных свидетельств фальсификаций.

Все кандидаты в президенты Беларуси, кроме Александра Лукашенко, обжаловали результаты выборов. Однако, ЦИК Беларуси отклонил все жалобы на непризнание итогов выборов президента.

Светлана Тихановская заявила о готовности к переговорам с Александром Лукашенко и объявила о создании координационного совета для обеспечения передачи власти, а также заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм".