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Бюджетникам повысили должностные оклады: как изменится зарплата с 1 сентября

Бюджетникам повысили должностные оклады: как изменится зарплата с 1 сентября
16:10 Сегодня Телеграф
Сегодня, 26 августа, на заседании правительства было принято решение повысить должностные оклады работников бюджетной сферы.

Соответствующие решение принято в связи повышением минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн с 1 сентября.

Документ предусматривает повышение должностного оклада (тарифной сетке) работника 1-го тарифного разряда определяется в размере 2 225 гривен, 2-го разряда - 2 425 гривен, 3-го - 2 626 гривен, 4-го - 2 826 гривен, 5-го - 3 026 гривен.

Также предлагается поручить руководителям учреждений, заведений и организаций отдельных отраслей бюджетной сферы обеспечить в пределах фонда оплаты труда дифференциацию зарплаты за счет установления доплат, надбавок, премий, в зависимости от сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его труда.

Скан документа опубликовал в телеграм-канале народный депутат Алексей Гончаренко.

Как сообщалось, 20 августа на внеочередном заседании парламента депутаты проголосовали за законопроект авторства президента Владимира Зеленского. Согласно законопроекту, месячная минимальная зарплата поднимается с 4723 до 5000 грн, в почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону – 28,31 грн).

Как заявлял президент Владимир Зеленский, минимальная зарплата увеличится с 2021 года до 6000 гривен, а в течение 2021 года до 6500 гривен

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Все по теме:

Зарплата, Бюджетники, Минималка.

Автор:

Телеграф
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