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Среда, 26.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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США ввели санкции против институтов РФ, которые испытывают вакцину от COVID-19

США ввели санкции против институтов РФ, которые испытывают вакцину от COVID-19
21:21 Сегодня Телеграф
Соединенные Штаты ввели санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов (НИИ)

Под санкции США попали пять российских научно-исследовательских институтов, которые подозреваются в разработке запрещенного биологического и химического оружия. Об этом говорится в документе на сайте Федерального реестра при Министерстве финансов США.

Об этом сообщает "Риа Новости".

Санкции ввели против 33-го Центрального научно-исследовательского испытательного института, Центральных НИИ в Кирове и в Сергиевом Посаде, 48-го НИИ в Екатеринбурге и государственного НИИ органической химии и технологии, а также НИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в разработке российской вакцины от коронавируса.

Согласно документу, санкции заключаются в ограничении на экспорт, реэкспорт и передачу товаров, которые представляют риски для нацбезопасности США.

Напомним, в начале августа Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. ВОЗ, профильные международные организации и экспертные круги поставили под сомнение готовность и эффективность российской антикоронавирусной вакцины и предостерегли от спешки в исследованиях.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 200 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Как сообщалось, в мире на данный момент зафиксировано 24 061 198 случаев коронавируса, в частности 823 513 смертей и 16 608 595 случаев выздоровления.

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Все по теме:

США, "Новая Россия", Covid-19, Євросанкції.

Автор:

Телеграф
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