Дело МН17: суд ушел на перерыв до 28 сентября

Глава суда в Гааге объявил, что в судебных разбирательствах по делу МН17 объявлен перерыв до конца следующего месяца.

В судебных слушаниях по делу МН17 объявлен перерыв до 28 сентября.

Об этом в понедельник в рамках возобновления очередного блока судебных заседания по делу МН17 объявил председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis).

Ранее в суде выступили представители родственников погибших в трагедии рейса МН17, а также защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова, проинформировав, что у них не было возможности провести личную встречу с подзащитным на территории России по причине пандемии коронавируса.

Как и ранее, слушания проходят в отсутствие всех обвиняемых – трех россиян – Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко.