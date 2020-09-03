Празднование Дня города: Степанов прогнозирует вспышку COVID-19 в Одессе

Министра здравоохранения Максима Степанова возмутили фото и видео с празднования дня Одессы 2 сентября.

Министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на празднование Дня города Одессы. По его словам, нарушение мер безопасности будет приводить к увеличению числа больных коронавирусом.

Об этом он заявил на брифинге.

Кроме того, по его данным, в Одесской области заполненность коек в больницах, где лечат больных коронавирусной болезнью, составляет 66%.

"Вчера в сеть попали фотографии с дня празднования Дня города в Одессе. Ну, мне кажется, то, что мы увидели, за чертой здравого смысла", - заявил он.

Степанов обратился к городской власти Одессы.

"Я понимаю, что вы сейчас все находитесь в выборах. Что вы все живете исключительно избирательными процессами. Но вы знаете в каком состоянии сейчас находится эпидситуация в Одессе?", - заявил он.

Министр прогнозирует вспышку заболевания в области и, в частности, в Одессе.

"Не надо быть Вангой, чтобы четко осознавать, что через буквально несколько дней, недель, увидим еще больший рост числа больных COVID-19 в Одесской области и, непосредственно, в городе Одессе", - заявил он.

Степанов пообещал поднять этот вопрос перед контролирующими органами, чтобы сделать выводы по проведению таких мероприятий, которые несут прямую угрозу жизни граждан.

Отметим, вчера, 2 сентября, в Одессе праздновали День города. В районах города состоялись различные мероприятия. День города завершился традиционным гала-концертом на Потемкинской лестнице.

Как сообщалось, в Украине зафиксирован очередной антирекорд: 54 умерших от Covid-19 за сутки. При этом на утро четверга выявлено 2 430 инфицированных коронавирусом за сутки.