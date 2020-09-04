Держались за руки и много фотографировались: Наталья Могилевская вышла на публику с новым спутником

После долгих разговоров о таинственном возлюбленном Наталья Могилевская появилась на публике с украинским миллионером.

Украинская певица вышла в свет с владельцем столичных бутиков Олегом Рыжовым.

Певица и миллионер появились вместе на закрытии Недели моды в Киеве, пишет Viva! На протяжении всего вечера пара держалась за руки, шутила и много фотографировалась.

"Мы пришли поддержать украинских дизайнеров и вдохновиться. Я одета в украинский бренд своей подруги, он называется Fukel, почти как любовник, если поменять последнюю букву L на R. Наряд для меня выбирал не Олег, он любит меня в платьях. Я просто хулиганила", - поделилась Могилевская.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Аргументы и Факты в Украине (@aif_ua) 4 Сен 2020 в 2:59 PDT

Отметим, что ни Наталья, ни Олег официально не подтвердили своих чувств, но судя по снимкам между певицей и бизнесменом - не просто дружба.

Олег Рыжов - эксперт в области мужской моды, владелец столичного бутика ISAIA. Он много лет профессионально занимается гардеробами политиков, владельцев крупного бизнеса, успешных украинских мужчин.